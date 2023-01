A Cremona si registra un forte aumento di reati in tema di libertà sessuale, violenza di genere e stalking, ma preoccupano anche gli infortuni sul lavoro e i delitti in materia fiscale, oltre ai reati commessi dai minori. L’andamento dei reati nella nostra provincia è uno dei temi trattati oggi nel corso della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario che si è svolta al pala giustizia di Brescia alla presenza del presidente della Corte d’Appello Claudio Castelli, del procuratore generale Guido Rispoli e dei rappresentanti delle province del Distretto, che oltre a Brescia comprende i territori di Cremona, Mantova e Bergamo.

Sui minori, il procuratore generale Rispoli ha lanciato un appello: “per avere meno criminali, bisogna cercare di ricondurre i giovani sulla retta via”.

Per i reati da “codice rosso”, nel periodo compreso tra il primo luglio del 2021 al 30 giugno del 2022, Cremona registra un forte aumento: 59 reati in materia di libertà sessuale contro i 35 precedenti. In aumento anche le denunce di stalking, che passano da 68 a 76, mentre i reati di maltrattamenti in famiglia sono in diminuzione (da 137 a 98). Per quanto riguarda invece le morti o lesioni da infortunio sul lavoro, nel periodo 2020/2021 si era registrato un aumento, con 82 procedimenti, di cui 4 per infortuni mortali. Il dato attuale è in leggera crescita rispetto al periodo precedente, con un aumento relativamente significativo dei casi mortali, e quindi di procedimenti per omicidi colposi, passati da 4 a 7. Infine i reati in materia fiscale: il loro numero, cresciuto da 62 a 95 nel 2018/2019, è tornato a ridursi nel periodo precedente questo, ora attestandosi su 83. Un numero “relativamente elevato”, scrive il procuratore di Cremona Roberto Pellicano nella sua relazione, “il che sembra suggerire la presenza nel territorio di una spiccata criminalità di tipo fiscale”.

Sara Pizzorni

