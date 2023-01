Milan-Sassuolo 2-5, crisi senza fine per il Diavolo

(Adnkronos) – Il Milan non c’è più e viene travolto in casa dal Sassuolo, che vince per 5-2 a San Siro nel match valido per la 20esima giornata della Serie A. I campioni d’Italia, in profonda crisi e senza vittorie da 6 match nel 2023, rimangono a 38 punti. Il Sassuolo sale a quota 20. I neroverdi sbloccano il risultato al 19’ con Defrel e raddoppiano subito con Frattesi al 22’. Il Milan batte un colpo al 24’ accorciando le distanze con Giroud. Il Sassuolo riprende il largo al 30’ con Berardi – che nel match serve anche 3 assist – e in avvio di ripresa, con Lauriente, cala il poker su rigore al 47’: 1-4. Gli ospiti fanno cinquina Matheus Henrique al 79’, subito dopo Origi (81’) firma il secondo gol rossonero in un match da incubo per la formazione di Pioli.