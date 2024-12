Sabato 14 dicembre alle ore 21 nel teatro Gonzaga di Ostiano, all’interno del Festival Balzarini, la compagnia teatrale SentiChiParla porta in scena lo spettacolo “C’eravamo tanto amati?”, una divertentissima parodia della Divina Commedia e dei Promessi Sposi, scritta da Chiara Tambani.

Le grandi donne della letteratura, finalmente libere di parlare, ci raccontano la “verità” sui loro… grandi amori! Scopriremo così che Beatrice non ne può più di quell’innamorato petulante di Dante Alighieri, che Francesca da Rimini se la spassa all’inferno e conosceremo un’inedita Monaca di Monza che si prodiga ad aiutare Lucia, in piena crisi coniugale con Renzo.

La pièce è interpretata da Chiara Tambani, Morena Mazzini e Ivano Zambelli. I tre attori cremonesi si dedicano con passione e professionalità al teatro da oltre vent’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale, proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti per grandi e piccini. Hanno in repertorio spettacoli per tutta la famiglia, atti unici, monologhi, commedie e spettacoli a carattere intimo e spirituale. L’ingresso è gratuito.

