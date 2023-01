In poche ore di controlli sui territori di competenza i Carabinieri di San Daniele e di Casalmaggiore hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e una persona per falsità materiale.

Il primo fatto è avvenuto la notte del 28 gennaio quando i militari di San Daniele Po sono intervenuti sulla via Postumia a Malagnino per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolto un veicolo condotto da un cittadino italiano di 81 anni. L’uomo ha perso il controllo del suo mezzo che é uscito dalla sede stradale fortunatamente con soli danni al veicolo. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno identificato il conducente e hanno notato che presentava chiari sintomi di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcolici. Lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di oltre 1,20 g/l circa, oltre il doppio del limite consentito. Per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Il secondo fatto è avvenuto la mattina del 28 gennaio quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato per falsità materiale un cittadino straniero di 35 anni.

Verso le 10.00 la pattuglia ha fermato in via Galluzzi a Casalmaggiore un’auto condotta dall’uomo che ha presentato una patente che risultava essere stata rilasciata da autorità di uno Stato differente da quello di origine e questo ha fatto insospettire i militari che hanno così deciso di approfondire i controlli. Infatti, non è sfuggito che risultava difforme dai documenti originali perché aveva alcune caratteristiche grafiche e delle imperfezioni di stampa rispetto ai documenti originali. Per questo motivo la patente è stata sequestrata per ulteriori accertamenti e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale. Tenuto conto che si trattava della prima violazione, é stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

