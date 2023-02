Nel tardo pomeriggio del 30 gennaio i Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Firenze, arrestando un uomo di 27 anni, pregiudicato. Nei suoi confronti sono stati riconosciuti gravi elementi di colpevolezza in relazione al reato di furto aggravato in concorso commesso un anno fa in provincia di Firenze.

Secondo l’impostazione accusatoria, accolta dal Gip del Tribunale di Firenze, l’indagato, nel mese di gennaio del 2022, a Lastra a Signa (FI), dopo avere sfondato un finestrino, avrebbe sottratto da un’auto parcheggiata la borsa di una donna, contenente denaro e documenti, fuggendo in auto con un complice.

Ad assistere al colpo era stata la stessa vittima, di ritorno da una passeggiata col marito: aveva infatti visto un’auto avvicinarsi alla sua, quindi aveva sentito un rumore di vetri infranti. Il mezzo era poi partito a tutta velocità. La coppia ha tentato l’inseguimento, contattando un numero di emergenza. Il conducente del veicolo in fuga, accortosi di essere seguito, aveva accelerato, ma era stato raggiunto dall’auto della coppia, che lo ha bloccato, tagliandogli la strada. I ladri hanno però tentato di investire il marito della derubata, rimettendosi poi in fuga. Nel frattempo i militari erano riusciti a intervenire. Nel frattempo i ladri avevano abbandonato l’auto, scappando a piedi: essa risultava di proprietà del 27enne domiciliato in provincia di Cremona e sul mezzo sono stati trovati due paia di occhiali di proprietà della derubata. Tramite il riconoscimento fotografico, la coppia aveva identificato lo stesso come il ladro.

Le indagini hanno quindi permesso di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria e di richiedere nei suoi confronti una misura cautelare. Il Giudice per le indagini preliminari di Firenze, tenendo conto degli indizi precisi e concordanti emersi a carico del 27enne e valutando l’intensità e la gravità dei fatti e il pericolo del che potesse ripetere azioni analoghe, ha emesso l’ordinanza con cui ha disposto la misura degli arresti domiciliari eseguita nel pomeriggio del 30 gennaio dai carabinieri della Stazione di Ostiano.

