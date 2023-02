Luigi de Magistris, ospite in sala Zanoni a Cremona per sostenere Unione Popolare e la candidata alle elezioni regionali lombarde Mara Ghidorzi. De Magistris in città anche per presentare il suo libro “Fuori dal sistema“, a parlato di come anche a Cremona sia terreno per le infiltrazioni mafiose.

“Negli ultimi trent’anni le infiltrazioni della criminalità organizzata sono maggiormente al centro Nord“ ha detto l’ex sindaco di Napoli. “Questo perché la gente è meno informata sul tema, ma anche perché ci sono più soldi rispetto al resto d’Italia e quindi il terreno è più fertile per la malavita”. Non ha mancato poi di parlare del 41 bis, tema di stretta attualità.

“Per uno come Cospito, dissi in tempi non sospetti che era sproporzionato usare il 41 bis” ha detto. “Ma ricordiamoci che esso nasce come contrasto alle organizzazioni mafiose, come misura per evitare che i vertici possano continuare a comandare dal carcere. Ed è un’esigenza che c’è anche ora. Quello che va rivista è la parte del trattamento penitenziario ingiustificatamente disumana, come non aver accesso a libri, avere meno ore d’aria, ecc.

Mi preoccupa però che si sia persa di vista la problematica delle vittime: ci preoccupiamo di come Messina Denaro possa vivere il 41 bis e dimentichiamo le barbarie che ha fatto. Oggi vorrei una politica che si interrogasse sui detenuti che scompaiono nelle celle e di cui nessuno parla”.

Federica Bandirali

