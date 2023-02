Condizioni di reddito e di vita degli anziani e ruolo della sanità pubblica: sono i temi al centro dell’indagine promossa da Spi Cgil Lombardia, Fnp Cisl Lombardia e Uilp Uil Lombardia in collaborazione con l’Associazione per la Ricerca Sociale di Milano, che ha fotografato la situazione in Regione. Emerge anzitutto la presenza di una popolazione povera il cui reddito familiare netto non arriva a mille euro al mese: è il 13% degli intervistati over 55 e proiettato sulla popolazione lombarda significa 488.000 persone, incluso il territorio cremonese come spiega Mimmo Palmieri Segretario Generale Sindacato Pensionati Italiani di CGIL Cremona.

Inoltre, 2 intervistati su 10 dichiarano uno stato di salute problematico; in particolare, fra gli over 75, tende ad avere uno stato di salute critico chi vive senza una rete di supporto. Persistono poi lacune in materia di sanità di prossimità, che i sindacati definiscono ancora lontana dal diventare concreta e funzionante. A parte le attività riabilitative sociosanitarie -che in Lombardia registrano un utilizzo da parte del 17% degli anziani – tutti gli altri servizi registrano tassi d’uso tra l’1 e il 5%.

Il servizio di Federica Priori

