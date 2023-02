Davide Simonetta di Bagnolo Cremasco, l’autore dei brani di Mengoni, Rosa Chemical e Tananai a Sanremo, racconta le emozioni del Festival: “Non mi aspettavo potessero andare così bene questi 3 pezzi. Ogni anno è sempre un’emozione nuova, non ci si abitua mai”.

“Quest’anno c’è molta tensione perché sono qui con Tananai che sta facendo un Sanremo incredibile – sottolinea l’autore – abbiamo seguito il progetto dall’inizio. L’abbiamo visto esplodere ed emergere, ha avuto una crescita anche vocale incredibile”.

“Stiamo vivendo le classifiche, Sanremo è sempre la cosa più emozionante – prosegue Simonetta – Con Mengoni il brano è stato molto bello, ci siamo trovati per più di un mese con lui per lavorarci. Il mattino mi svegliavo, andavo a piedi in studio ed iniziavano gli scambi con Marco. Uno dei pochi lavori in cui sono stato molto bene anche emotivamente”.

Non poteva mancare poi un commento sul suo paese: “La cosa bella è che a Bagnolo sanno più o meno tutti del mio studio, ma nessuno disturba gli artisti che vengono. Bagnolo vive con calore questa cosa, tutti gli artisti vogliono tornarci per uscire dalla situazione della città e si sentono molto rilassati. Non cambierò mai il mio studio”.

