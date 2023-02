E’ stata bandita la gara per trovare un nuovo gestore al canile rifugio cittadino. Con la scadenza della gestione attuale, il 31 dicembre 2022, in capo all’Associazione Zoofili Cremonesi, diventa infatti ora urgente procedere alla riassegnazione.

Il nuovo bando, che prevede la gestione della struttura per la durata di due anni, dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2025, ha una base di gara di 120mila euro (con possibilità di rinnovo di 12 mesi per ulteriori 60mila euro). Un importo inferiore, quindi, a quello del bando precedente, che prevedeva 230mila euro per 3 anni. Verrà scelta la proposta più conveniente per l’amministrazione, economicamente parlando. Il termine per la presentazione delle domande è il 10 marzo, per via telematica.

Possono partecipare al bando associazioni di volontariato, cooperative sociali o privati, in possesso di determinati requisiti. Naturalmente il concorrente dovrà avere a disposizione, al momento della presentazione dell’offerta e per l’intera durata del servizio, una struttura idonea da adibire a “canile rifugio”, che dovrà essere ubicata entro 30 Km dal comune di Cremona, e trovarsi nel territorio di competenza della Ats Val Padana. Se non fosse possibile procedere all’aggiudicazione del servizio a soggetti che si trovano entro i 30 km, verranno prese in considerazione anche eventuali offerte di concorrenti con struttura più distante. lb

