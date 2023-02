Gli agricoltori di Campagna Amica tornano domani in piazza Stradivari a Cremona, per una domenica nel segno della bontà dei cibi che nascono dall’agricoltura, della bellezza dei fiori di stagione, ma anche dei sapori e dell’allegria del Carnevale. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 12 febbraio, dalle ore 9 alle 18.30 sotto i gazebo gialli.

Due i temi della giornata dedicata al mercato contadino in piazza. “Dillo con un fiore”, invito a scegliere presso il mercato il regalo perfetto per gli innamorati, in vista della festa di San Valentino. “La stagione 2023 dei fiori Made in Italy si apre di fatto con San Valentino, che è tradizionalmente un appuntamento centrale per il settore florovivaistico nazionale – sottolinea Coldiretti Cremona –. Sarà dunque protagonista nel weekend con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutto il Paese. In piazza Stradivari a Cremona sarà occasione per scoprire il linguaggio dei fiori, ricevendo consigli in merito alle scelte più adatte per ogni regalo e occasione. Nel segno di San Valentino, le aziende gareggeranno anche proponendo altre idee-regalo (come i tris di mieli, per un regalo più dolce, o i “bombonini”, biscotti tipici preparati in questa occasione rigorosamente a forma di cuore), appositamente pensate e confezionate per rendere omaggio alla festa degli innamorati.

Anche il carnevale colorerà il mercato di Campagna Amica, tra stelle filanti e dolci tipici della festa più allegra. In omaggio ai sapori del carnevale, alle ore 10.30 è prevista la degustazione gratuita di lattughe, offerta dalle aziende agricole.

