Una storia intensa quella che andrà in scena sul palco del Teatro Ponchielli mercoledì 15 febbraio (ore 20.30): “Addio fantasmi” mette al centro della vicenda il rapporto irrisolto tra due donne madre e figlia. Un viaggio, il ritorno nella casa natale, riporterà Ida, la figlia, a fare i conti con il suo passato, con l’assenza di un padre svanito anni prima, in un crescendo di inquietudini. Fanny & Alexander porta in scena il romanzo di Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019, sul palco da due eccezionali attrici come Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. Una sceneggiatura ideata da Chiara Lagagni e Luigi De Angelis.

Le tematiche affrontate dallo spettacolo Addio Fantasmi verranno anche trattare da Massimo Recalcati in “Lutti e nostalgie”, primo appuntamento di Ponchielli Talk, che si svolgerà mercoledì 8 marzo (ore 21) al Teatro Ponchielli.

“Seguo da tantissimi anni Nadia, e l’ho sempre trovata non solo una grande narratrice, ma anche una geniale studiosa di letteratura per l’infanzia” ha detto Lagagni. “Addio fantasmi mi ha subito colpito per la qualità̀ della scrittura: riesce ad arrivare a un pubblico ampio mantenendo una grande raffinatezza. Il romanzo è autobiografico, ma alla maniera delle grandi narratrici. Non si tratta di auto-fiction, che ormai è diventata una tendenza; la Terranova inventa una storia da letterata e riesce a raccontare qualcosa di personale. Anche se non la conosci si capisce che c’è un attrito interessante fra ciò̀ che racconta e ciò̀ che ha vissuto. Questo mi colpisce sempre nelle opere: è ciò̀ che cerco quando leggo”.

