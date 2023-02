A quattro giorni dal voto in Lombardia iniziano i primi rumors sui nomi dei 16 assessori e dei 4 sottosegretari della seconda Giunta Fontana, con la richiesta più volte avanzata in campagna elettorale dalle categorie economiche cremonesi, di poter avere finalmente un assessore cremonese. Difficile dire quanto i neo consiglieri regionali Bongiovanni e Ventura siano nei pensieri di Fontana. Cremona però potrebbe giocare di sponda. Tra i nomi che iniziano a girare in queste ore per un possibile assessorato c’è quello del mantovano Carlo Maccari di Fratelli d’Italia, eletto alle Politiche dello scorso 25 settembre alla Camera. Maccari, farmacista titolare a Mantova, ricopre il ruolo di segretario della commissione Affari sociali. In caso di un suo ingresso nella Giunta lombarda, tornerebbe in pista per Montecitorio il primo dei non eletti alle consultazioni del 25 settembre, il cremonese Stefano Foggetti, già segretario provinciale FdI.

A Milano e provincia la lista che ha ottenuto più voti è quella del Pd. Como e Sondrio restano una roccaforte della Lega. Nel resto della Lombardia dilaga Fratelli d’Italia. Questa in sintesi la fotografia del trionfo di Fontana, una vittoria annunciata, anche se non con questi numeri. Più di un elettore su due ha votato il centrodestra. Anche messi insieme i voti di Majorino e Moratti non avrebbero avuto alcuna possibilità.

Terminati i conteggi partono le procedure di insediamento della nuova legislatura, la XII, con la proclamazione degli eletti che potrebbe avvenire tra il 6 e il 16 marzo ed entro i tre giorni successivi, il Presidente Fontana dovrà comunicare la composizione della Giunta regionale.

Tra il 16 e il 31 marzo, si dovrà tenere la prima seduta del Consiglio regionale che sarà presieduta all’inizio dal Consigliere più anziano, il giornalista Vittorio Feltri. Durante la prima seduta saranno eletti il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata