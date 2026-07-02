Donne, il valore dell’agricoltura femminile nell’anno Onu dedicato alle agricoltrici

Il contributo delle imprenditrici agricole allo sviluppo sociale ed economico dei territori. È il tema al centro del summit organizzato da Donne Coldiretti Lombardia sul valore dell’agricoltura femminile, promosso nell’ambito dell’Anno internazionale della donna agricoltrice proclamato dalle Nazioni Unite e coordinato dalla Fao.

L’appuntamento dal titolo Oltre il raccolto. Il valore delle imprenditrici agricole per le comunità e i territori è per martedì 7 luglio, alle ore 11.30, presso il Castello Visconteo a Pandino (Cremona). Alla presenza di imprenditrici agricole da tutta la Lombardia, interverranno: Mariafrancesca Serra, leader nazionale di Donne Coldiretti; Gianfranco Comincioli, presidente Coldiretti Lombardia; Giovanni Benedetti, direttore Coldiretti Lombardia e delegato Confederale a Cremona; Nadia Turelli, responsabile Donne Coldiretti Lombardia; Giovanni Roncalli, direttore Coldiretti Cremona; Letizia Troiano, responsabile Donne Coldiretti Cremona.

Dall’impresa agricola alla multifunzionalità, fino ai servizi per le famiglie e all’educazione alimentare – spiega Coldiretti Lombardia – il ruolo delle donne è sempre più strategico per il futuro dell’agricoltura, non solo in termini produttivi ma anche per lo sviluppo e la salvaguardia delle comunità. In questa prospettiva durante l’incontro saranno presentate esperienze e iniziative concrete promosse dalle imprenditrici agricole nelle diverse province lombarde.

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