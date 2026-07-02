La pioggia fa respirare Cremona: temperature rientrate nella normalità del periodo

La pioggia di ieri pomeriggio ha portato sollievo ai cremonesi, con il termometro sceso a 20 gradi alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, il livello più basso toccato dalla colonnina di mercurio da diversi giorni a questa parte, dopo notti tropicali in cui la temperatura aveva sfiorato i 30 gradi.

Il refrigerio sta avendo effetti anche alla giornata di oggi: alle 14 la centralina dell’Arpa posizionata in via Fatebenefratelli registrava 34 gradi, contro i 41 di qualche giorno fa.

Cremona si conferma comunque una delle città più calde della Lombardia, pari soltanto a Milano e altre città del nord ovest Lombardo come Como e Saronno.

Le previsioni della stessa Agenzia regionale sono incoraggianti almeno fino a domenica: “l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa occidentale garantisce condizioni di tempo stabile per i restanti giorni della settimana corrente e per i primi giorni di quella entrante, con una lenta e progressiva ripresa delle temperature che fino a domenica rientrano nella tipicità del periodo o lievemente al di sopra, mentre con l’inizio della nuova settimana, si porteranno nuovamente molto al di sopra”.

Prevista anche la “possibilità di interruzione di questo periodo di stabilità attorno a mercoledì 8 luglio per la discesa verso i Balcani di un sistema depressionario atlantico, con coinvolgimento dell’arco alpino e dell’Italia Settentrionale nel caso in cui tale tendenza venisse confermata”.

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