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Cronaca

Scassinata la cassaforte dell’ufficio postale di palazzo Duemiglia

I ladri sono entrati dal cantiere tuttora in corso per la riqualificazione dell'immobile. Non ancora quantificata l'entità del furto, pare alcune decine di migliaia di euro

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Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedi all’ufficio postale di Palazzo Duemiglia, da tempo in ristrutturazione, in largo Madre Agata Carelli.

La scoperta è stata fatta da un dipendente delle Poste questa mattina alle 7.50, appena arrivato in ufficio per l’apertura. Una volta entrato ha notato un buco nel muro e ha subito chiamato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Radiomobile a cui si è aggiunto il personale della sezione operativa di Cremona per i rilievi.

Una volta entrati, i ladri hanno utilizzato un flessibile per aprire la cassaforte e hanno portato via del denaro, ancora in corso di quantificazione, ma pare si tratti di alcune decine di migliaia di Euro.

I malviventi si sono quindi dati alla fuga; sono in corso le acquisizioni delle immagini delle telecamere della zona, pubbliche e private per arrivare alla loro identificazione.

 

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