Scassinata la cassaforte dell’ufficio postale di palazzo Duemiglia
I ladri sono entrati dal cantiere tuttora in corso per la riqualificazione dell'immobile. Non ancora quantificata l'entità del furto, pare alcune decine di migliaia di euro
Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedi all’ufficio postale di Palazzo Duemiglia, da tempo in ristrutturazione, in largo Madre Agata Carelli.
La scoperta è stata fatta da un dipendente delle Poste questa mattina alle 7.50, appena arrivato in ufficio per l’apertura. Una volta entrato ha notato un buco nel muro e ha subito chiamato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Radiomobile a cui si è aggiunto il personale della sezione operativa di Cremona per i rilievi.
Una volta entrati, i ladri hanno utilizzato un flessibile per aprire la cassaforte e hanno portato via del denaro, ancora in corso di quantificazione, ma pare si tratti di alcune decine di migliaia di Euro.
I malviventi si sono quindi dati alla fuga; sono in corso le acquisizioni delle immagini delle telecamere della zona, pubbliche e private per arrivare alla loro identificazione.