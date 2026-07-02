Cremona Summer Festival 2026, nel week end 3 appuntamenti a tutta musica

Prosegue il calendario del Cremona Summer Festival 2026, la rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, che nei prossimi giorni proporrà altri appuntamenti gratuiti dedicati alla musica giovanile, con orchestre provenienti dall’italia e da tutto il mondo.

Questo weekend ci saranno 2 concerti in Cortile Federico II a Cremona, il 4 luglio alle ore 21 il pubblico potrà ascoltare i giovani musicisti cremonesi che hanno preso parte allo stage orchestrale “Vida’s Summer School” organizzato dalla scuola secondaria di I grado “M.G.Vida” di Cremona in collaborazione con CMT Academy, il 5 luglio invece sempre alle ore 21 sarà la volta della Earl’s High School proveniente dall’inghilterra.

Il festival riprenderà poi il 9 luglio alle ore 21 presso l’Auditorium Manenti di Crema, con un imperdibile concerto della Tees Valley Youth Orchestra, una delle formazioni giovanili più prestigiose del Nord-Est dell’Inghilterra, diretta dal maestro Nicholas Nowicki. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il Festival, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to play” e realizzato in collaborazione con i Comuni di Cremona e di Crema ha il patrocinio della Provincia di Cremona, oltre al supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato Imprese, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

IL PROGRAMMA

4 luglio – Vida’s Summer School – Concerto finale · Cortile Federico II, Cremona

Sabato 4 luglio, alle ore 21:00 presso il Cortile Federico II di Cremona, si svolgerà il concerto finale del “Vida’s Summer School”, lo stage orchestrale organizzato dalla scuola secondaria di I grado “M.G.Vida” di Cremona in collaborazione con CMT Academy. Al termine di un intenso periodo di studio e prove, i giovani musicisti coinvolti nello stage saliranno sul palco per restituire al pubblico il lavoro svolto insieme ai propri docenti, in un concerto che celebra la formazione orchestrale e il valore didattico della musica d’insieme.

5 luglio – The Earl’s High School (UK) · Cortile Federico II, Cremona

Domenica 5 luglio, sempre al Cortile Federico II, sarà la volta del Music Department della Earl’s High School, scuola britannica che porterà a Cremona ben cinque diverse formazioni musicali: coro, orchestra, jazz band, ensemble di chitarre e banda samba. Circa 56 giovani musicisti tra i 12 e i 16 anni daranno vita a un concerto energico e trasversale, capace di spaziare dal repertorio classico al pop, dal jazz alla musica brasiliana.

9 luglio – Tees Valley Youth Orchestra (UK) · Auditorium Manenti, Crema

Il ciclo di appuntamenti si sposta a Crema giovedì 9 luglio, alle ore 21:00, presso l’Auditorium Manenti (Chiesa di San Bernardino), con il concerto della Tees Valley Youth Orchestra, diretta dal maestro Nicholas Nowicki. Formazione di punta del Tees Valley Music Service e unica orchestra giovanile del suo genere tra Edimburgo e Leeds, la Tees Valley Youth Orchestra vanta una lunga tradizione di tournée internazionali, da Budapest a New York, da Firenze alla Spagna, portando a Crema tutta l’esperienza di una delle realtà orchestrali giovanili più affermate del panorama britannico.

© Riproduzione riservata