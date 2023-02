Vandali in azione in alcune zone della città: in questi giorni, soprattutto in via Cadore, zona Villetta e via XI Febbraio, i soliti ignoti hanno pensato bene di accanirsi sulle macchine in sosta, rigando le carrozzerie e rompendo gli specchietti. Il tutto, ovviamente, è successo di notte, e nessuno sembra aver visto o sentito nulla.

Una quindicina le auto vandalizzate in un paio di settimane in varie zone del centro e della periferia. Nella sola via XI Febbraio, nel giro di una sola notte, sono stati rotti otto specchietti.