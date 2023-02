Covid, tre anni fa il paziente zero

Esattamente tre anni fa, il 20 gennaio del 2020, veniva identificato il paziente zero della pandemia da Covid-19, a Codogno. Oggi, con la pandemia che sta sempre più perdendo potenza e si avvia verso una fase endemica, sebbene a livello mondiale si stia ancora osservando con attenzione la situazione cinese, si può guardare indietro, per fare il conto dei danni.

In questi tre anni, in provincia di Cremona si sono registrati 140.173 casi positivi e sono morte per Covid 1.981 persone: così emerge dall’ultimo report pubblicato da Ats Val Padana, e aggiornato al 31 gennaio. Questo significa che dall’inizio della pandemia oltre il 42% dei residenti nel territorio di ATS Val Padana (dove complessivamente i contagiati sono stati 320.896) ha avuto l’infezione da Covid-19. Il tasso in provincia di Cremona è leggermente più basso, probabilmente perché risente della scarsa capacità diagnostica della prima ondata che ha visto la provincia di Cremona tra le più coinvolte e che ha contribuito in parte ad una parziale immunizzazione della popolazione. Per quanto riguarda le vittime, la maggior parte, 1.662 si concentra nella fascia d’età over 70, ma ve ne sono anche 289 tra i 50 e i 70 anni.

Sono 694 le persone attualmente positive, mentre i casi nell’ultimo mese sono stati complessivamente 1.335, con 14 vittime. I ricoverati per Covid nel territorio sono attualmente 14, di cui uno in terapia intensiva.

LaBos

