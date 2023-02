Aggredisce un uomo, poi si scaglia contro i poliziotti: è così finito in manette un uomo, italiano e con diverse precedenti di polizia a carico per reati contro la persona e il patrimonio. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, la sera di giovedì, in piazza dei Patrioti (Borgo Loreto).

Le pattuglie Volanti della Questura di Cremona erano impegnate in un’attività di controllo del territorio, quando un residente ha segnaòlato loro una violenta lite, seguita da un’aggressione: un uomo aveva colpito un conoscente con un corpo contundente, provocandogli ferite alla testa. Gli agenti sono quindi intervenuti nell’abitazione in cui l’aggressore si era poi rifugiato per sfuggire alla polizia. Mentre si avvicinavano al palazzo, l’uomo è improvvisamente uscito dal portone con in mano delle forbici da cucina, cercando di aggredirli.

Per evitare incidenti il capopattuglia della Volante ha estratto il Taser, che ha indotto l’uomo ad abbandonare l’arma e ad arrendersi. Quando però i poliziotti si sono avvicinati a lui, per identificarlo, è scattato nuovamente il comportamento violento e l’uomo ha nuovamente tentato di aggredirli. E’ scattato quindi l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente il soggetto è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata