In occasione del Carnevale, la Pro Loco di Pescarolo ed Uniti ha portato un’ondata di allegria nella Pediatria dell’Ospedale di Cremona. Una delegazione di volontari mascherati, composta da tre pagliacci, un cane, un bianconiglio, e un simpatico fagiolo gigante – mascotte pescarolese – ha fatto visita ai piccoli degenti del reparto.

Accolti dal direttore della Pediatria Aziendale Claudio Cavalli e dalla coordinatrice Norma Bergonzi, hanno regalato maschere di carnevale, stelle filanti, costumi e piccoli doni per colorare il tempo trascorso in ospedale. “A Pescarolo, il Carnevale non è solo una manifestazione – afferma Graziano Cominetti, sindaco del Comune cremonese e volontario – è un’occasione per stare insieme e tornare bambini, riscoprendo la parte più giocosa di noi stessi”.

La visita riconferma una tradizione iniziata negli scorsi anni e sospesa a causa della pandemia: «Siamo felici di tornare, per portare un pizzico di allegria anche ai bambini che trascorrono questi giorni di festa in ospedale». Ai volontari va il ringraziamento degli operatori sanitari e dei genitori presenti in reparto.

Anche l’associazione Bi.Genitori ha pensato di rallegrare l’attesa dei bambini all’hub vaccinale di via Dante 134. In occasione del carnevale, martedì mattina i volontari hanno consegnato agli operatori sanitari e alla responsabile Vaccinazioni di Asst Cremona Antonella Laiolo tanti braccialetti colorati e calamite ispirate ai cartoni animati, che saranno distribuiti ai più piccoli.

Con questo gesto si rinnova una collaborazione ormai consolidata: “I bambini sono protagonisti di questo carnevale – afferma il presidente dell’associazione Massimo Brugnini – dopo aver festeggiato con loro in piazza del Comune, lo scorso weekend, abbiamo pensato di portare un po’ di allegria anche qui”.

