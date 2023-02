Il festival Monteverdi, presentato questa mattina al Ponchielli, ha le carte in regola per poter entrare nel circuito dei Festival musicali di livello nazionale un novero di cui fa già virtualmente parte considerata la levatura degli interpreti e la forza attrattiva all’estero, ma che non rientra tra gli eventi promossi e tutelati dallo Stato. Teatro Ponchielli e amministrazione comunale incontreranno a breve i parlamentari cremonesi per portare avanti l’istanza a livello ministeriale consentendo quindi al festival di accedere a speciali contributi statali, in virtù dell’importanza che il compositore cremonese ha avuto nella storia non solo musicale, ma teatrale e culturale italiana. Per dirla come il critico Alberto Mattioli, che anche quest’anno collabora con il teatro Ponchielli nella promozione del festival, “Monteverdi è una delle vette della civiltà italiana”, l’Incoronazione di Poppea, l’ultima sua opera, che aprirà la rassegna il 14 giugno con la prova generale aperta e poi il 16 e 23 giugno con la regia di Pier Luigi Pizzi, “è quanto di più vicino a Shakespeare la cultura italiana abbia avuto prima di Verdi, un vertiginoso otto volante di alto e basso, di sublime e di triviale, di commedia e di tragedia ed è il capolavoro teatrale non solo di Monteverdi ma del suo secolo”.

Il festival di quest’anno, con le sue tante incursioni negli spazi aperti (giardini pubblici, piazze, palazzi storici come il Guazzoni, il Trecchi, il Fodri) e poi con le iniziative in campo sociale (concerti a Cremona Solidale e carcere) interpreta al meglio lo spirito che il teatro musicale ha sempre avuto in Italia, quello di rispecchiare la vita delle persone e di creare comunità, festa e partecipazione.

Alla presentazione di questa mattina hanno preso parte il sovrintendente Andrea Cigni, il direttore del coro Antonio Greco, il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi e il critico Alberto Mattioli.

SEGUE PROGRAMMA COMPLETO

