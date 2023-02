Citroën Italia e U.S. Esperia Volley, con il supporto del concessionario di zona De Lorenzi srl, hanno annunciato per il 2023 una partnership volta a promuovere la sostenibilità e la mobilità elettrica tra i giovani, grazie al progetto GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport promosso da Citroën Italia e organizzato e gestito dalla società Neways.

Per l’alto valore dei contenuti l’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

GënerationAMI è un progetto pensato per coinvolgere i giovani delle scuole secondarie di II grado in attività ed esperienze di guida allo scopo di aumentare la loro sensibilità verso la mobilità elettrica. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi 7 “Energia Pulita e Accessibile” e 11 “Città e Comunità Sostenibili” dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tramite la sponsorizzazione di 20 Società Sportive, GënerationAMI ha l’obiettivo di sostenere lo sport tra i più giovani e sensibilizzare i ragazzi su temi attuali, proponendo incontri formativi che possano rispondere a tutti i dubbi e curiosità sui motori elettrici e i loro vantaggi.

La società sportiva U.s. Esperia Volley rientra tra una delle 20 tappe del Tour Educational che prevede, oltre una formazione teorica con relatori Citroën, veri e propri Test Drive a bordo del quadriciclo leggero 100% elettrico Citroën Ami, gentilmente fornito da De Lorenzi srl con driver professionisti per far provare ai giovani atleti i segreti della guida elettrica.

Tutti gli atleti con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni ricevono un kit didattico digitale contenente 6 schede di approfondimento che evidenziano le attuali problematiche del traffico congestionato nei centri urbani e il conseguente inquinamento che ne deriva. Ma non solo, sono esposte, infatti, anche le soluzioni che le amministrazioni locali stanno attuando per fronteggiare tale problematica e, infine, attraverso la presentazione di Citroën Ami, si propone una soluzione: la democratizzazione della mobilità elettrica con zero emissioni a vantaggio dell’ambiente, della salute dei cittadini e della comodità e sicurezza di guida.

All’interno del kit è presente anche un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare di aver appreso i contenuti del progetto e ricevere alla fine della compilazione un attestato di partecipazione che dà la possibilità di ricevere i Crediti Formativi, in accordo con l’Istituto Scolastico. Tale questionario permette, inoltre, di partecipare al Concorso a Premi GënerationAMI che mette in palio, per 1 vincitore estratto tra tutti i partecipanti, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e per la società sportiva di riferimento un voucher di 500€ per l’acquisto di materiale utile per la palestra.

In conclusione, questa partnership tra Citroën Italia, De Lorenzi srl e U.S. Esperia rappresenta un importante passo verso un futuro più sostenibile.

© Riproduzione riservata