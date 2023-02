Venerdì 3 marzo Cremona ospiterà la XX edizione del convegno nazionale “Malattie emorragiche e trombotiche”, organizzato dal direttore del Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche Centro Emostasi e Trombosi ASST Cremona Sophie Testa. Divenuto un appuntamento fisso per l’aggiornamento specialistico in materia, si terrà dalle ore 8.45 alle 18.30, nella sala Galleria di Palazzo Trecchi (via Sigismondo Trecchi 20 – Cremona).

Durante l’evento formativo saranno presentate le novità scientifiche più accreditate a livello nazionale e internazionale nell’ambito delle strategie diagnostico-terapeutiche e gestionali per queste patologie. Coinvolgerà specialisti provenienti da tutta Italia e dell’Asst di Cremona, tra cui Gianbattista Danzi (Cardiologia Ospedale di Cremona), Matteo Giorgi Pierfranceschi (Medicina Interna). Alfredo Molteni (Ematologia). Rossella Morandini e Oriana Paoletti (Centro emostasi e trombosi).

Il Convegno è rivolto a medici specialisti e specializzandi, medici di medicina generale, infermieri e tecnici di laboratorio, il cui lavoro è strettamente legato a questo tipo di attività. È inoltre inserito nel Piano Formativo 2023 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).

L’evento prevede la partecipazione di circa 200 iscritti: ci sono ancora posti disponibili, per iscriversi consultare il sito web: https://www.elleventi.it/eventi/2023/cremona/

Da gennaio 2023, l’Ospedale di Cremona rientra nella rete dei Centri emofilia lombardi, accreditati da Regione Lombardia come punto di riferimento per i pazienti con malattie emorragiche congenite. Partendo da questo importante riconoscimento, l’edizione 2023 del convegno sarà l’occasione per offrire un momento di aggiornamento e confronto sulle malattie emorragiche e trombotiche.

Come spiega Sophie Testa, Direttore Centro Emostasi e Trombosi ASST di Cremona e responsabile scientifico dell’evento, «Durante la prima sessione riproporremo alcuni temi trattati nelle precedenti edizioni, focalizzandoci in particolare sull’emofilia e sulle nuove strategie terapeutiche che hanno visibilmente migliorato la qualità di vita e delle cure per i pazienti che ne soffrono».

La seconda sessione sarà dedicata alle novità farmacologiche per trattare il tromboembolismo venoso e arterioso, per capire come gestire correttamente pazienti in cura con più farmaci antitrombotici. La terza sessione affronterà il tema dei trattamenti anticoagulanti nei pazienti anziani e con fragilità, con un focus sulla loro corretta preparazione in caso d’intervento chirurgico.

“Per affrontare queste tematiche in modo esaustivo – prosegue Testa – abbiamo coinvolto i più grandi esperti italiani e internazionali in materia. Ad oggi, l’Italia ha fatto molto in questo ambito della medicina, per sua natura estremamente trasversale. Le patologie emorragiche e trombotiche interessano un’ampia percentuale della popolazione nazionale, che si riconferma anche su scala provinciale: circa il 3 per cento della popolazione cremonese è in terapia anticoagulante”.

Questa materia interessa vari ambiti clinici e necessita di una gestione multidisciplinare, che non può prescindere dalla collaborazione tra le diverse strutture e servizi ospedalieri. “Oltre a collaborare con tutti reparti medici, internistici e chirurgici – conclude Testa – il Centro Emostasi e Trombosi con il Laboratorio specialistico di coagulazione riveste un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti con questo tipo di patologie. Tutto ciò è possibile grazie alla formazione e all’aggiornamento degli specialisti, cui il convegno del 3 marzo si rivolge”.

