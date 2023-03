Ucraina, “Russia ha usato superbomba”. Kiev: “Mosca sta finendo risorse”

(Adnkronos) – La Russia ha usato la superbomba in Ucraina. Dopo l’indiscrezione sul sito del Defense Express, è arrivata la conferma di Kiev. Il portavoce dell’Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda. ha affermato: “Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi”.

Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, le bombe plananti UPAB-1500B dal peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale, sono progettate per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un’altezza di 14 km.

Secondo Defense Express, che cita fonti anonime, l’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, dove sono sati trovati dei frammenti con segni che corrispondono a UPAB-1500B.

Kiev: “Mosca senza più risorse entro la primavera”



La Russia “ha consumato enormi quantità di risorse umane, armamenti e materiali” durante la guerra in Ucraina e probabilmente esaurirà il suo potenziale offensivo entro la fine della primavera. La previsione è del capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, fatta in un’intervista a Usa Today, nella quale sostiene che né l’economia né il complesso industriale militare nazionale saranno in grado di aiutare la Russia, che mancherà di risorse per continuare la guerra contro l’Ucraina se “fallirà nei suoi obiettivi questa primavera”.

Budanov ha poi affermato che “una battaglia decisiva” avrà luogo in primavera e ha previsto che “questa battaglia sarà l’ultima prima che la guerra finisca”.

Zelensky: “Nel Donbass una delle battaglie più difficili e dolorose”



”Oggi vorrei rendere un tributo speciale al coraggio, alla forza e alla resilienza dei soldati che combattono nel Donbas. Questa è una delle battaglie più difficili. Dolorosa e difficile. La 93ª Brigata separata meccanizzata ‘Kholodny Yar’, la 77ª Brigata separata aeromobile, la 56ª Brigata separata di fanteria motorizzata e il 5° Reggimento separato d’assalto. E anche la nostra Guardia Nazionale e le guardie di frontiera. La 3ª Brigata operativa della Guardia nazionale. I distaccamenti delle guardie di frontiera di Donetsk, Luhansk e Kramatorsk e i distaccamenti consolidati di Dozor, Volyn e Chernihiv. Grazie, ragazzi! Ringrazio tutti i soldati, le guardie e le guardie di frontiera che difendono il nostro Paese nelle direzioni di Bakhmut, Vuhledar, Avdiivka, Siversk, Svatovo, Lyman e Zaporizhzhia”. Così su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

”Questa settimana -ha detto- è un’altra settimana in cui i nostri soldati e tutti coloro che aiutano a difendere lo Stato hanno reso la vittoria ucraina ancora più vicina. Hanno respinto gli assalti, distrutto l’occupante, minato le posizioni e la logistica del nemico e protetto i nostri confini e le nostre città. Sono grato a ciascuno di voi che ora è in combattimento! Sono anche grato a tutti i volontari che aiutano i nostri ragazzi a resistere! Grazie a tutti i nostri medici e infermieri che salvano la vita e la salute dei nostri soldati! Sopravviveremo, cacceremo gli occupanti e li puniremo. L’Ucraina vincerà!”.

A Bakhmut continua la battaglia. Kiev: “Russia perde 500 uomini al giorno”



Si continua a combattere a Bakhmut, nell’Ucraina orientale. Secondo l’esercito di Kiev le truppe russe stanno tentando, ma fallendo, di circondare la città con Mosca che sta perdendo fino a “500 soldati al giorno” nella sua offensiva. “Le perdite dei russi ammontano a 500 morti e feriti ogni giorno”, ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov al quotidiano tedesco Bild am Sonntag, aggiungendo che Mosca considera i suoi militari “carne da macello”. Ma le cifre delle vittime non possono essere verificate in modo indipendente.

La battaglia per Bakhmut è la più sanguinosa dall’inizio dell’inizio dell’invasione russa, con le forze di Mosca che cercano di conquistarla dal maggio 2022 senza riuscirci. Nella zona è particolarmente attiva l’unità mercenaria Wagner. Il suo leader Yevgeny Prigozhin, considerato vicino al Cremlino, ha precedentemente reclutato uomini dalle prigioni russe. Tra questi prigionieri, in particolare, le vittime sono estremamente elevate.

Secondo Reznikov, Bakhmut è “un luogo simbolico per i russi”. Tuttavia, la sua caduta non significherebbe nulla per l’ulteriore corso dei combattimenti nella regione del Donbass, ha detto al giornale.