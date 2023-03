L’inizio del mese di marzo ha visto tanti adolescenti dell’oratorio di Agnadello coinvolti in una settimana comunitaria che è stata occasione per sperimentare giornate all’insegna della collaborazione, della preghiera e dell’aiuto reciproco. Una serie di appuntamenti e incontri per tutti i giovani. In questo contesto si colloca anche la presenza di un educatore professionale nell’attività ordinaria dell’oratorio di Agnadello, quale ulteriore sostegno alla dinamica relazionale nella fascia preadolescenziale attraverso attività che coinvolgano i ragazzi in prima persona, come in questa settimana residenziale. Al di là delle attività educative, aggregative, ricreative e di socializzazione proposte durante il periodo estivo, rispondendo anche ai bisogni conciliativi delle famiglie, il progetto GiovaniINsieme mira proprio alla creazione e alla gestione di momenti e spazi aggregativi per adolescenti. Sono 150 i progetti complessivamente portati avanti quest’anno negli oratori lombardi grazie al bando GiovaniINcammino, proposto anche sul territorio diocesano da Odielle (Oratori Diocesi Lombarde) e Regione Lombardia (Assessorato allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) per stimolare l’aggregazione giovanile attraverso la tradizionale presenza educativa degli oratori, in un territorio come quello lombardo che ne conta oltre 2.300, il 40% di tutta Italia.

