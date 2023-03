Si discute oggi a Brescia il processo d’Appello in Corte d’Assise per Alessandro Pasini, il 47enne cremasco, assolto, il 29 ottobre del 2021 dal gup di Cremona, dall’accusa di aver ucciso Sabrina Beccalli, la 39enne bruciata a Ferragosto del 2020 nella sua Fiat Panda nelle campagne di Vergonzana, a Crema. L’uomo, processato con il rito abbreviato, era stato condannato a 6 anni solo per i reati di distruzione di cadavere e incendio e subito scarcerato. “Una sentenza fatta su un racconto surreale”, secondo la procura di Cremona, che aveva chiesto 28 anni di reclusione per omicidio volontario e che è ricorsa in Appello contro l’assoluzione.

La sentenza avrebbe già dovuto essere pronunciata lo scorso 25 novembre, ma a sorpresa i giudici erano usciti dalla Camera di Consiglio con una ordinanza, disponendo di sentire il pool di consulenti tecnici del pm alla guida dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo in contradditorio con l’esperto Angelo Grecchi, nominato dalla difesa. Erano stati loro ad effettuare gli esami sui resti della vittima, il cui corpo era stato scambiato per la carcassa di un cane e in parte gettato in discarica. Sentiti anche i Ris di Parma che si erano occupati di eseguire i rilievi nell’abitazione di via Porto Franco a Crema dove Sabrina era morta, la vicina di casa che aveva sentito gridare aiuto e anche lo stesso imputato Alessandro Pasini, per cui il procuratore generale Rita Anna Emilia Caccamo ha chiesto 20 anni di reclusione per omicidio.

“Non sono un mostro, Sabrina era una mia cara amica”, aveva detto Pasini nell’ultima udienza del 20 gennaio scorso, ribadendo che la donna è morta per overdose e non per mano sua.

La Corte è presieduta dal giudice Giulio Deantoni con il collega relatore Massimo Vacchiano e 6 giudici popolari.

Pasini è difeso dagli avvocati Paolo Sperolini e Stefania Amato, mentre la famiglia di Sabrina, le sorelle Teresa e Simona con il fratello Gregorio, sono assistiti dall’avvocato Antonino Andronico.

