“Otto etti di mia sorella chiusi in una cassettina piccola per il funerale. E’ un dolore grande, una cosa del genere non la auguro neanche ad un animale. Anche se mia sorella è stata scambiata per un cane per una negligenza e un’assurdità da due veterinari che non sanno fare il loro lavoro. Non finisce qua, anche lì mia sorella deve avere giustizia. Sabrina è stata ammazzata due volte. Lei non c’è più, non può parlare, ma per lei parlano i fatti, e i fatti dicono che è stata ammazzata. Pasini può prendersi qualsiasi scusa, ma i fatti sono quelli. Non ha scorciatoie. Mi auguro che si prenda il massimo della pena e che se la faccia tutta in carcere”.

E’ lo sfogo di Gregorio Beccalli, il fratello di Sabrina, la 39enne cremasca bruciata a Ferragosto del 2020 nella sua Fiat Panda nelle campagne di Vergonzana, a Crema. Per il presunto omicida, Alessandro Pasini, 46 anni, cremasco, oggi il pm Lisa Saccaro ha chiesto la condanna a 28 anni di carcere. La sentenza sarà pronunciata il 29 ottobre.

Per il pm, il comportamento di Pasini aveva unicamente come obiettivo quello di “cancellare completamente le tracce di un omicidio”. “Volevo dar fuoco alla casa della mia ex per evitare che si sapesse che ero stato lì con Sabrina a consumare droga”, si era giustificato Pasini. Per il pm, una spiegazione “decisamente implausibile per un comportamento avente come presupposto un decesso per cause naturali o accidentali”, così come il fatto di aver incendiato l’auto e tentato di nascondere il telefono della vittima.

Il decesso di Sabrina è avvenuto a causa di una emorragia cerebrale, “con ogni probabilità determinata da un trauma contusivo al capo”. Un’ipotesi che secondo il pm “spiega la notevole quantità di sangue della donna rinvenuto nell’appartamento, non compatibile con una morte causata da overdose da stupefacenti”. Escludendo che possa essere stata colpita con un oggetto, in quanto su quanto analizzato (una roncola e un tagliere di legno) non sono state trovate tracce, l’ipotesi è quella di un “colpo inferto a mani nude da Pasini”. Da escludere, secondo la procura, la caduta accidentale, proprio per la quantità di sangue fuoriuscito dalla ferita, “indicativo di una straordinaria forza lesiva”. A supporto della sua tesi, il pm ha ricordato le dichiarazioni della vicina di casa che alle 5 del mattino del 15 agosto del 2020 aveva sentito delle urla di donna chiedere aiuto, seguite da un “no”. “Un particolare indicativo”, per l’accusa, “della volontà di interrompere un’azione messa in atto in suo danno”.

Dopo l’omicidio, ha concluso il pm, Pasini ha messo in atto il suo “disegno criminoso”, proseguito con le condotte finalizzate a cancellare le tracce della morte della Beccalli. Il pm ha parlato di una “sconcertante assenza di scrupoli” da parte di Pasini nel cercare di passarla liscia, e della “fredda organizzazione dell’imputato, sintomatica di una capacità di ideazione criminale davvero fuori dal comune”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata