I sapori dell’agricoltura cremonese e lombarda oggi a UnoMattina. La nota trasmissione di Rai1 ha accolto la cuoca contadina Elisa Mignani, dell’agriturismo “Il Campagnino”, con le sue ricette volte a valorizzare le mele in cucina.

Abbigliata con la divisa bianca dei cuochi contadini di Campagna Amica e Terranostra (l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti), pronta nella sua postazione, circondata da ingredienti e strumenti di lavoro, Elisa ha dialogato con il conduttore Massimiliano Ossini, presentando e realizzando alcune ricette dedicate alle mele. Dal risotto con mele e grana padano a dolci e frittelle a base di mele, la giovane imprenditrice agricola di Pessina Cremonese, classe 1997, si è mossa con grande professionalità e disinvoltura, sicuramente conquistando il pubblico a casa.

“Ho scelto alcune ricette molto amate, e richieste, anche nel nostro agriturismo. Il punto di partenza è sempre l’attenzione ai prodotti del territorio, naturalmente di stagione, proposti con ricette semplici e gustose” sottolinea Elisa, che non è nuova alle presenza in tv. “E’ stata una bella esperienza, molto emozionante – sottolinea –. E’ stata un’occasione per parlare della mia terra, della passione per la cucina contadina. Lavorare in agriturismo accanto a tutta la mia famiglia mi dà l’occasione di riscoprire e portare in tavola le ricette delle nostre campagne. Sono orgogliosa di essere una cuoca contadina di Coldiretti-Campagna Amica e sono grata per questa bellissima opportunità”.

“Complimenti a Elisa Mignani per aver rappresentato la bontà e bellezza dell’agricoltura e della cucina che nascono in campagna, dall’agricoltura italiana. Il nostro territorio è uno scrigno di tesori del gusto ed è preziosa ogni occasione in cui possiamo farli conoscere ed apprezzare – sottolinea Coldiretti Cremona –. I cuochi contadini, che vediamo all’opera negli agriturismi, e talvolta anche sui mercati di Campagna Amica con lo street-food contadino, incarnano tutta la creatività e versatilità dei nostri agricoltori, che sanno valorizzare i propri prodotti anche ai fornelli. Un valore aggiunto al piatto, dato dal fatto che sono gli stessi contadini a coltivare quel che poi viene cucinato e servito a tavola”.

