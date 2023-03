I lavori di riqualificazione della tangenziale e la sistemazione del guard rail della rotatoria via Mantova- via San Felice sono stati al centro di due interrogazioni proposte dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Luca Nolli. Per quanto riguarda l’avvio dei lavori in tangenziale, ha risposto l’assessora Simona Pasquali, evidenziando che in realtà “I lavori sono iniziati nel dicembre 2022 con la predisposizione di opere, civili ed impiantistiche, finalizzate a separare l’impianto di illuminazione della tangenziale nei tratti di via Eridano e di via Milano”.

Un passaggio essenziale per evitare che durante i lavori sul tratto di via Eridano si lasci al buio la via Milano. A gennaio 2023 si è inoltre provveduto “a preparare lo spartitraffico di via Castelleone alla posa delle barriere metalliche”.

Prossima fase è partita oggi, lunedì 13 marzo, quando “ha preso il via la posa di barriere metalliche su via Castelleone con una previsione di una settimana di lavori. Si passerà poi in via Zaist con la stessa modalità di via Castelleone con la riduzione di una corsia. Seguirà la posa delle barriere in calcestruzzo lungo via Zaist”.

Come ha sottolineato l’assessore, “i tempi di approvvigionamento delle forniture sono piuttosto lunghi. Per quanto riguarda il ponte sulla via Bergamo, in linea di massima entro aprile si procederà alla sostituzione dei giunti per poi proseguire con i lavori sulla struttura di consolidamento e manutenzione della struttura”.

Per quanto riguarda la rotonda di via Mantova-S. Felice, l’assessore Pasquali ha reso noto che “Il costo delle riparazione delle barriere incidentate ammonta a 10.000,00 euro. L’intervento verrà finanziato all’interno delle somme previste per le varie manutenzioni delle strade e quindi realizzato nei prossimi mesi”.

