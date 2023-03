In attesa dell’annuncio dei vincitori, che avverrà il 22 marzo in occasione della speciale ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Acqua, si è riunita presso la sede di Padania Acque la commissione del concorso “Storie d’acqua e sviluppo sostenibile” per valutare gli elaborati realizzati dagli oltre 400 alunni delle scuole elementari e medie della provincia di Cremona che hanno aderito alla proposta educativa del gestore unico dell’idrico cremonese con l’obiettivo di promuovere la “cultura dell’acqua” e della sostenibilità in ambito scolastico.

Gli studenti sono stati chiamati a realizzare a livello di classe un collage artistico-creativo con materiali da riuso per proporre un suggerimento o un impegno di azioni in linea con uno a scelta tra i seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: n. 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari (Promuovere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile; migliorare la qualità dell’acqua, consumare l’acqua in modo più efficiente e promuovere il suo riutilizzo); n. 12 Consumo e produzione responsabile (Conoscere i corretti comportamenti che fanno bene all’ambiente, ridurre l’impronta idrica ovvero l’acqua dolce utilizzata in ambito industriale); n. 14 Rispettare e tutelare la vita sott’acqua (Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all’acqua, ridurre l’inquinamento da plastica e rifiuti dei mari e dei corsi d’acqua).

La giuria del concorso composta da professionisti del settore idrico (Cristian Chizzoli, Alessandro Lanfranchi e Stefano Ottolini, rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Padania Acque insieme a Paolo Vicentini, responsabile della funzione Qualità, Sostenibilità, Sicurezza e Ambiente e Matilde Biolchi, responsabile HACCP e Autocontrollo) e dell’informazione (Paolo Gualandris, direttore del quotidiano La Provincia di Cremona; Nicola Arrigoni, giornalista de La Provincia di Cremona; Simone Arrighi, giornalista di Cremona1 e Filippo Gilardi, giornalista e coordinatore Redazionale di TeleRadio Cremona Cittanova) ha valutato i lavori in base ai criteri di originalità, efficacia del messaggio e coerenza dell’opera ai temi assegnati.

Ogni alunno iscritto al contest ha già ricevuto la nuova borraccia Goccia di Padania Acque, mentre le classi vincitrici riceveranno un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico.

