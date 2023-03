Il sistema dell’accoglienza a Cremona è ormai saturo e grande è la preoccupazione delle autorità a fronte dei continui sbarchi di immigrati sulle coste italiane. A dare i numeri è stato il prefetto di Cremona, Corrado Conforto Galli, intervistato su Mondo Padano. Solo nell’ultimo mese sono stati ben 70 i richiedenti asilo arrivati sul territorio, mentre sono complessivamente 564 quelli ospitati. Se i ritmi rimangono questi, si rischia di arrivare presto al collasso, considerando che i posti ancora disponibili sono solo una cinquantina.

Proprio per questo il prefetto sta portando avanti da diverse settimane incontri e momenti di confronto con il territorio, dai sindaci ai vescovi, passando per tutte le realtà territoriali dell’accoglienza, alla ricerca di nuovi contesti abitativi, seguendo il principio dell’accoglienza diffusa. Questo significa distribuire i nuovi arrivi in tutta la provincia. Paradossalmente, basterebbe che in ogni comune fosse disponibile un appartamento per avere la possibilità di gestire i flussi senza troppi problemi.

Si tratta però di una vera e propria corsa contro il tempo, considerando che gli alloggi individuati dovranno essere verificati, prima di diventare disponibili. L’auspicio del prefetto è che la situazione si possa gestire in maniera non emergenziale: se il sistema dell’accoglienza diffusa non attecchisse, si potranno trovare realtà di medie dimensioni, o gruppi di case nella stessa zona. Questo comporterebbe però la concentrazione degli arrivi in poche aree del territorio, cosa che il prefetto vorrebbe evitare.

