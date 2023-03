Dal 24 al 26 marzo, nel Padiglione 1 di CremonaFiere debutta Cremona Art Fair, fiera d’arte moderna e contemporanea che coinvolgerà per tre giorni la nostra città. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo comunale dall’assessore alla cultura Luca Burgazzi, Paolo Batoni direttore di Cremona Art Fair e Camilla Remondina storica dell’arte.

“Vogliamo alimentare il fermento – commenta Paolo Batoni – e le tendenze che stanno emergendo dal mercato e, allo stesso tempo, sostenere e incoraggiare una nuova generazione di collezionisti e visitatori ad avvicinarvisi attraverso la fiera ad un approccio non solo economico, ma anche culturale. Questa prima edizione a Cremona rappresenta il ritorno di un rito, di una pratica, quella della fiera d’arte, che riunisce le persone, crea un legame, una totalità, una comunità, che va oltre il concetto commerciale di fiera e della sua funzione di incontro tra artisti e compratori”.

Saranno 39 le gallerie d’arte (di cui tre straniere) che si sono date appuntamento per questa prima edizione e saranno suddivise in due sezioni.

La Main Section, punto di forza della manifestazione, coinvolgerà 33 gallerie consolidate nel panorama nazionale, proponendo un connubio con opere che vanno dall’arte moderna, a quella post-bellica, alla contemporanea, dove prevalente è la presenza della pittura e della scultura.

La seconda sezione, Art Projects, sarà invece dedicata a progetti e gallerie che presenteranno principalmente solo show e duo show, ponendo in dialogo artisti provenienti da diversi contesti sociali ponendo riflessioni su tematiche attuali: come ecologia e capitalismo, con le opere dell’artista iraniano Navid Azimi Sajadi e Joseph Beuys presentate dallo Studio Linea Verticale; identità con la pittura fortemente introspettiva di Silvia Mei presentata dalla Galleria d’arte Mangano; trasformazione urbana con le opere dell’artista Goran Dragas, presentato della galleria Prototip e Andrea Di Marco presentato da Bonelli Lab, per concludere sul tema della classicità affrontata dagli artisti Federico Benedetti e Paolo Niccolai presentati dal DAV Centro Arti Visive.

Federica Bandirali

