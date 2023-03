Continua il dibattito politico sull’impianto di biomasse: dopo l’interrogazione presentata da Fdi, interviene anche Marco Degli Angeli (coordinatore provinciale M5S Cremona), che commenta con soddisfazione l’iniziativa. “Nell’interrogazione viene inoltre sottolineato come “recenti studi indentificano la produzione di biometano molto distante da ciò che possiamo definire “Green Economy”, bocciando di fatto il piano energetico di A2a e del capoluogo, e viene riportato anche come “L’impianto in questione per sue caratteristiche produce emissioni odorifere nauseabonde e pericolose per la salute, nonché una serie di fumi e gas climalteranti che andrebbero a peggiorare sensibilmente la situazione della città”. Alla buon’ora!” sottolinea Degli Angeli, che si rivolge poi al neoeletto consigliere Regionale Marcello Ventura, esortandolo a portare “all’attenzione di regione Lombardia e degli altri enti regionali preposti ai controlli come ATS e Arpa la questione”.

“Mi auguro che questa iniziativa di FdI, forza politica che ora ha grande peso in regione Lombardia e a Roma, possa aprire una breccia anche al Pirellone e far si che le misure di tutela che il Movimento 5 Stelle chiede da anni, e che la giunta Fontana ha sempre bocciato, possano essere finalmente implementate” sottolinea Degli Angeli. “Per anni siamo stati etichettati come quelli del NO e abbiamo visto le nostre proposte, di regolamentazione impiantistica, di programmazione basata su reale fabbisogno e su stato di salute e compromissione ambientale, venire etichettate come becero ambientalismo. Per le nostre posizioni abbiamo subito anche delle censure. Ora ritroviamo queste richieste anche negli atti consiliari di FdI, che spero possano scalare anche ai piani più alti di regione Lombardia e del governo, dove vengono decise le politiche di transizione ecologica ed energetica e vengono definite le politiche di finanziamento, oltre che le procedere autorizzative. Il tempo ci dirà se queste istanze verranno portate avanti con coerenza e convinzione in tutte le sedi istituzionali o se sono un semplice modo per far bagarre e mera propaganda elettorale”.

