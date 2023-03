La terza edizione di “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival” in programma tra le vie del centro di Cremona dal 24 al 26 Marzo ha in serbo un calendario eventi decisamente da non perdere.

Formaggi da degustare, da scoprire e da assaporare ma soprattutto da ammirare, in programma numerosi eventi nel quale l’indiscusso protagonista sarà il formaggio.

Molti gli appuntamenti in programma, tra incontri culturali, momenti di intrattenimento e di animazione, disfide e degustazioni che si susseguiranno nei tre giorni della kermesse, con la promessa di soddisfare le aspettative di tutte le tipologie di pubblico di tutte le età, dagli appassionati agli addetti del settore.

Una delle novità di quest’anno è l’appuntamento formaggi in musica dove ogni formaggio verrà degustato e abbinato ad un brano musicale dove le note musicali si incontrano con le note organolettiche. Si esibiranno gli artisti live davanti al pubblico, un modo originale alla scoperta dei formaggi che come la musica suscita emozioni, dalla musica classica al jazz.

E per le sorprese super big, in centro storico a Cremona verrà realizzata una maxi scritta “Cremona” di circa 30mq con le forme di Grana Padano in vetroresina a grandezza naturale.

Maestrie artistiche di vario genere dalla musica alle opere d’arte di Matteo Padoan, chef trevigiano campione mondiale d’intaglio che realizzerà lo skyline della città di Cremona su un maxi Provolone Valpadana DOP tagliato a metà.

E per restare in tema artistico le forme di Grana Padano, grazie alle sapienti mani di Daniel Bund, un poliedrico artista italiano il cui operato spazia dal mondo dei quadri a quello del design, si trasformeranno nei volti simbolo della città di Cremona una vera cheese parade da VIP. La forma di formaggio sarà la tela e lo sfondo dove verranno riprodotti i volti di alcuni personaggi che hanno portato nel mondo Cremona dall’immancabile Ugo Tognazzi a Chiara Ferragni senza dimenticare Anna Maria Mazzini in arte Mina che proprio sabato 25 Marzo festeggia il suo compleanno e verrà realizzato in una performance live durante la quale i visitatori potranno ammirare la nascita e la creazione artistica di una delle quattro forme, in tema artistico non poteva mancare nella città del Violino un omaggio a Stradivari, liutaio italiano conosciuto in tutto il mondo per la sua maestria nella creazione di strumenti a corde di straordinaria fattura.

Ma le sorprese non finiscono qui, l’artista Marco Cerioli dipingerà un’esemplare di cow parade, una mucca in vetroresina bianca a grandezza naturale che prenderà vita e colore “pezzandola” con le diverse forme di Provolone Valpadana.

Non può mancare un percorso degustativo dei formaggi del Po, dove il pubblico, guidato da un esperto dell’ONAF, verrà accompagnato in un viaggio dei sapori attraverso l’assaggio dei diversi formaggi che vengono realizzati nelle diverse regioni toccate dal grande fiume.

E per restare in tema di prodotti del territorio, sarà possibile degustare delle eccellenti produzioni casearie a KM0 grazie all’appuntamento la disfida degli agriturismi di East Lombardy provenienti dalle province di Mantova, Bergamo, Cremona e Brescia.

Il formaggio che unisce tutti sarà ovviamente anche il protagonista dei piatti che verranno preparati dai ragazzi dell’istituto alberghiero Einaudi che realizzeranno un primo piatto per valorizzare il sapore del Grana Padano DOP e un secondo a base di Provolone Valpadana DOP.

Per gli amanti dell’aperitivo non mancheranno grandi sorprese, ogni sera l’appuntamento è con il Cheese Drink, un appuntamento realizzato con Anag (associazione nazionale assaggiatori di grappe) e Onaf (organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi) per un sodalizio di sapori tra formaggi e il gin, una sfida per i bartender che dovranno soddisfare anche il palato dei più esperti.

Da segnalare anche gli eventi per i più piccoli con un’area Kids dedicata, che farà divertire tutti i bimbi che si potranno cimentare in giochi, disegni di vario tipo. Tornano anche le mascotte del festival Granì e Provolì, simpatici personaggi che accompagneranno pubblico, visitatori e turisti alla scoperta di tutte le sorprese che Cheese&Friends Festival ha in serbo, tra degustazioni, showcooking e spettacoli di animazione e intrattenimento che interesseranno tutto il centro storico di Cremona dal 24 al 26 Marzo con ingresso gratuito dalle 9.00 alle 20.00.

L’evento è promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e organizzata di SGP Grandi Eventi ed Era Tutta Campagna.

Vi aspettiamo a Formaggi&Sorrisi: i formaggi li mettiamo noi, i sorrisi vi garantiamo che li porterete voi!

