Iniziato in corsi Campi l’allestimento di Formaggi e Sorrisi, che inaugura venerdì 24 marzo e proseguirà nel week end. Tanti gli eventi collaterali che animeranno le tre giornate, tra queste, la “Cow Parade”, un’istallazione in vetroresina, dipinta dall’artista contemporaneo Marco Cerioli che ci porterà alla scoperta di uno dei main sponsor, il provolone Auricchio. Una vera e propria opera d’arte che verrà dipinta live sotto gli occhi del pubblico nella giornata inaugurale: una statua in vetroresina che poi resterà visibile in piazza Roma per foto ricordo a tema.

Per l’occasione un fotografo sarà pronto ad immortalare il momento e a proiettarlo sul maxischermo; tutte le foto saranno poi caricate sul profilo social Facebook della manifestazione.

L’Italia si impone nel mondo lattiero caseario come principale esportatore di formaggi per la sua eccellenza, qualità e versatilità. Secondo i dati di Assolatte nel 2022, le esportazioni complessive di formaggi italiani hanno superato 550.000 tonnellate (+6%), per un fatturato vicino ai 4,2 miliardi di euro (+19%).

Info e programma al sito ufficiale: www.formaggiesorrisi.it

© Riproduzione riservata