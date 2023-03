L’associazione Angeli Custodi è entrata a far parte dell’Osservato Regionale del Welfare. Lo comunica il presidente dell’associazione cremonese, Giuseppe Bruno, che nei giorni scorsi è stato ricevuto dal direttore generale della Direzione Welfare, Giovanni Pavesi. L’organismo ha il compito di fare proposte per migliorare la rete dell’assistenza agli anziani in regione, soprattutto per quanto riguarda il trattamento degli ospiti nelle strutture Rsa.

