Dopo il successo di Fonte Zampilla, Padania Acque torna a promuovere la conoscenza della risorsa idrica tra i più piccoli con un nuovo e divertente spettacolo di burattini dal titolo “La casa dell’acqua è di tutti”.

L’acqua potabile è un bene comune e una risorsa preziosa da tutelare e da non sprecare. Con questo forte messaggio lo spettacolo co-prodotto dal gestore unico dell’idrico cremonese e dall’Associazione culturale Emmeci di Massimo Cauzzi intende far riflettere i bambini sull’importanza e il valore ambientale, sociale ed economico dell’acqua.

Lo spettacolo di teatro di figura ha registrato il tutto esaurito in occasione della tre giorni di festa organizzata per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua con le scuole: il 22 marzo al Filo di Cremona, il 23 marzo al teatro comunale di Casalmaggiore e il 24 marzo al San Domenico di Crema alla presenza, in totale, di oltre 800 bambini delle scuole materne ed elementari del territorio provinciale.

“La casa dell’acqua è di tutti” è una storia dal lieto fine alla scoperta del valore dell’acqua e del “mestiere dell’acqua”, il Servizio Idrico Integrato, e dei valori umani dell’amicizia e dell’onestà.

L’alleanza fra i buoni e i simpatici abitanti del mondo invisibile e sotterraneo della lunghissima rete fognaria della provincia di Cremona riuscirà a salvaguardare l’acqua, bene comune e prezioso, e a mandare all’aria il piano del malvagio e spietato Cav. Tim Broglio che, incurante dei danni che può provocare, vuole diventare il padrone assoluto dell’acqua per trarne profitto e arricchirsi.

«Lo spettacolo didattico-educativo – spiegano il Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli e l’Amministratore delegato Alessandro Lanfranchi – ha lo scopo di spiegare in modo semplice ed efficace il ciclo idrico integrato, affrontando anche l’attuale e, sempre più urgente, tematica della sostenibilità ambientale con particolare riferimento ad alcune semplici indicazioni per adottare comportamenti e azioni virtuose finalizzate a risparmiare l’acqua nel nostro uso quotidiano».

