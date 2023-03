Questa mattina a Pessina Cremonese, all’interno del Parco Oglio Sud, si è svolta la prima giornata aperta al pubblico lungo le sponde del fiume Oglio per piantare i primi 300 alberi dei nuovi boschi a tutela della biodiversità. Sono stati messi a dimora salici, querce, olmi e carpini adottati sull’apposito portale wownature.eu da cittadini e aziende per ripristinare i boschi umidi in prossimità del fiume, danneggiati anche dalla recente siccità, e salvaguardarne gli habitat.

La giornata di impianto è stata organizzata da Etifor, spin-off dell’Università di Padova, e rientra nei progetti finanziati dal bando “Biodiversità e Clima (BioClima)” realizzato da Regione Lombardia con il sostegno di Fondazione Cariplo. L’iniziativa mira a salvare 12 ecosistemi e 70 specie faunistiche.

