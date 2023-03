Si chiamava Giovanni Braga il cremonese di 66 anni colpito da un malore mentre si trovava in zona Ponte Cogno, nel Comune di Corniglio in provincia di Parma. Per l’uomo, impegnato in un’escursione sull’appennino parmense in compagnia della moglie, nonostante i soccorsi subito attivati dalla donna, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 il Soccorso Alpino Emilia Romagna i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.

