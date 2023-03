Una zootecnia grande e sostenibile, si può? Il laboratorio Cremona si può organizza una visita guidata alla società cooperativa agricola Pieve Ecoenergia di Cingia de Botti. Si tratta di un’azienda agricola di ultima generazione con 15.000 mq di stalle (modello precision farming 4.0) e un “sistema innovativo di produzione di energia elettrica pulita e biometano”. Un esempio “virtuoso di transizione ecologica ed economia circolare in agricoltura, con una fortissima attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale”.

L’azienda agricola Pieve Ecoenergia fa parte del Centro di Innovazione Agro zootecnico – alimentare, nato coinvolgendo istituzioni, imprese, università, Fao e Governo sul tema della sostenibilità in agricoltura e zootecnia, con sede al nuovo campus dell’Università Cattolica a Santa Monica. L’appuntamento è per sabato 1 aprile alle 10 direttamente all’Azienda agricola di Cingia de Botti (maps). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a comunicazione.galimberti@gmail.com.

