I bambini delle classi 1A e 1B della Scuola primaria Bissolati, con le insegnanti e le famiglie, sono stati accolti nella mattinata di martedì al Mercato di Campagna Amica. “Per noi ogni momento d’incontro è prezioso. E’ un’occasione per trasmettere ai bambini tutta l’attenzione, tutta la cura e professionalità, tutto l’impegno per la qualità e salubrità che ogni giorno poniamo nel nostro lavoro” hanno detto gli agricoltori.

Sorridenti, pieni di entusiasmo (e di domande da rivolgere agli agricoltori), in fila per due accompagnati dalle insegnanti, con cappellino giallo d’ordinanza, gli alunni si sono presentati presso il mercato, pronti a godersi uno specialissimo “viaggio tra i sapori” della nostra agricoltura.

Con la guida di Elisa, cuoca contadina, bambine e bambini hanno vissuto tante tappe, dialogando con tutti gli agricoltori presenti presso il mercato. Hanno così scoperto come si coltivano i grani antichi, e come dalla farina si ottiene il pane. Hanno fatto tante domande ai produttori di frutta e verdura di stagione. Sono rimasti affascinati dal racconto dell’apicoltrice, ma anche dalle parole della produttrice di vino che viene dalle vigne delle colline pavesi. Nell’incontro con gli allevatori, che presso il mercato propongono formaggi e salumi, i bambini hanno scoperto come vivono e come si alimentano gli animali in fattoria. Tappa dopo tappa, è stato un vero viaggio alla scoperta della nostra agricoltura e dei nostri “tesori del gusto”.

Bella anche la sosta presso la postazione di MEDeA Medicina e Arte, l’associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003, che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari, operando con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi. Qui si è parlato del valore della solidarietà, dell’impegno al servizio della comunità.

Immancabile conclusione della visita è la “merenda al mercato”, con la degustazione dei prodotti offerta dagli agricoltori, così da lasciare ai bambini un bellissimo (e buonissimo) ricordo della loro speciale giornata “a scuola di agricoltura” sotto i gazebo gialli. Il tutto nell’ambito del progetto didattico “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, rivolto da Coldiretti Cremona alle Scuole primarie, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con Coldiretti Donne Impresa e Giovani Impresa in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale.

