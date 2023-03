La mattina del 28 marzo i Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno denunciato per guida senza patente un cittadino italiano di 76 anni, pluripregiudicato. L’uomo, ben conosciuto dai militari per i suoi precedenti penali e di polizia, non aveva con sè il documento di guida, che gli era stato sospeso a tempo indeterminato nel 2020 dall’ufficio della Motorizzazione Civile di Brescia per l’esaurimento di tutti i punti, e che gli era stato revocato nel 2022 in quanto non aveva sostenuto gli esami per il recupero.

Da un controllo in banca dati i militari hanno anche verificato che non si trattava della prima violazione. Infatti, nell’agosto del 2021 era incappato in un controllo da parte dei carabinieri di Brescia che lo avevano fermato e avevano accertato che era privo di patente, sanzionandolo in via amministrativa. Per questo, stavolta è stato denunciato, e il suo mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

