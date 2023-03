Proseguono i lavori di messa in sicurezza della tangenziale urbana. Conclusi gli interventi nel tratto a doppia carreggiata di via Castelleone con la posa delle barriere stradali, da oggi il cantiere interesserà via Zaist nel tratto tra via Fatebenefratelli e la rotatoria con via Persico. Su questo tratto di strada saranno posate barriere stradali metalliche sul bordo laterale della carreggiata. Nel tratto interessato dai lavori non sarà interrotta la circolazione stradale, ma vi sarà solo il restringimento ad una sola corsia di marcia.

Da lunedì 3 aprile inizierà la fase successiva durante la quale è prevista la chiusura della bretella che collega via Mantova a via Zaist, con il conseguente obbligo di accesso alla via Zaist dalla rotatoria su via Mantova. Il cantiere interesserà via Zaist nel tratto tra via Fatebenefratelli e la rotatoria con via Mantova.

Sulla via Zaist sarà attuato il restringimento di carreggiata, con circolazione su una sola corsia di marcia. I lavori previsti riguarderanno la demolizione dell‘attuale marciapiede spartitraffico, il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione e la posa di barriere in spartitraffico.

La durata del cantiere sarà, in linea di massima, di cinque settimane. L’intervento, concordato con i tecnici dei competenti uffici comunali, è realizzato da AEM Cremona S.p.A.

