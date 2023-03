I consiglieri provinciali di Forza Italia Valeria Patelli e Alberto Sisti intervengono sul progetto di impianto di biometano alle porte di Cremona: “Siamo al corrente che gli uffici del settore ambiente e territorio della Provincia di Cremona hanno già espresso un primo parere tecnico sulla realizzazione di detta opera, sollevando in un documento molto dettagliato e puntuale alcune criticità – soprattutto legate all’inidonea collocazione territoriale dell’impianto – chiedendo al soggetto proponente determinate integrazioni documentali ed approfondimenti specifici soprattutto in merito alle ricadute ambientali e paesaggistiche che un progetto di questo tipo potrebbe inevitabilmente avere, considerando che il contesto di realizzazione è inserito attualmente in un Ambito Agricolo Strategico oltre che essere area appartenente ad un Pils e quindi sottoposta a forme di tutela territoriale ed ambientale specifiche”.

E subito dopo vene evidenziato il silenzio su questo tema del presidente Paolo Mirko Signoroni (civici centrodestra; di recente candidato alle regionali con il Terzo Polo) e del consigliere delegato all’Ambiente Fabrizio Vappina (Pd): “Chiediamo a questo punto quale sia il parere degli organi di governo provinciali ed in particolare del presidente Signoroni e del delegato all’ambiente Vappina, i quali nulla hanno ancora detto in merito, nonostante il percorso autorizzativo veda – per opere di questo livello e così impattanti per il territorio – impegnati in prima linea anche i nostri uffici provinciali.

“Sarebbe buona cosa che gli stessi, visto l’importanza del tema ed il dibattito sorto sulla questione, riferiscano al Consiglio Provinciale alla prima occasione utile. Confidiamo che il Presidente raccolga il nostro invito, sempre in virtù di quello spirito di servizio e di condivisione tanto sbandierato in questo anno di governo”.

© Riproduzione riservata