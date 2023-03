Girano con un’auto grigia e, spacciandosi per un agente di polizia locale ed un operaio, citofonano alle famiglie, avvisando di una fuga di gas. In questo modo si fanno aprire dalle ignare vittime e, una volta entrati nell’appartamento, trovano il modo per svaligiarlo. In alcuni casi convincono i padroni di casa ad uscire, in altri agiscono alle loro spalle fingendo di dover fare dei controlli. La coppia di malviventi ha agito anche nella mattinata di giovedì a Cremona, in via Della Torre.

Erano circa le 9 quando hanno citofonato ad una famiglia, avvisando della presunta fuga di gas. L’uno indossava una pettorina della polizia, l’altro era vestito come un operatore del gas.I due ignari coniugi li hanno fatti entrare, e i malviventi li hanno convinti che la casa rischiava di esplodere a causa di un problema al tubo del gas, e di aprire la cassaforte

Tuttavia, la figlia della coppia residente, che abitava al piano di sopra, si è resa conto che qualcosa non andava, e ha impedito ai due portare a termine il proprio piano criminoso, dando poi l’allarme. I due si sono allora dati alla fuga. La donna è riuscita a fotografare l’auto mentre si allontanavano: da una ricostruzione fatta dai Carabinieri, sembra che si tratti di una vettura dalla targa clonata.

Non sarebbe la prima volta che i due colpiscono sul territorio, come hanno fatto sapere alcuni sindaci, che hanno diramato la segnalazione con la foto della vettura sui social e nelle chat dei gruppi di controllo del vicinato dei paesi.

© Riproduzione riservata