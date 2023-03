“Finalmente partiranno i lavori per la bonifica e la messa in sicurezza di Malagrotta. Sono lavori giganteschi perché parliamo di un perimetro di più di 6 km”, questo il commento del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in seguito all’incontro in Campidoglio con il Commissario Europeo all’Ambiente Virginijus Sinkevičius.

xl5/trl/gsl

© Riproduzione riservata