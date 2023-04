Completati i lavori di riqualificazione, torna ad essere pienamente fruibile il campetto polivalente di piazza Prato Verde nel quartiere di Borgo Loreto. Nel pomeriggio, l’inaugurazione con il coinvolgimento del Comitato di Quartiere 5, presieduto da Fabio Lodigiani. Un pomeriggio conviviale durante il quale si sono susseguite le esibizioni di basket delle giovani atlete del settore femminile, Vanoli Young Pink, in amichevole contro l’asd Tazio Magni di Gussola. Per i più piccoli i giochi organizzati da Teatro Itinerante.

“Appena uscito il bando regionale – ha dichiarato l’assessore ai Quartieri e allo Sport Luca Zanacchi – insieme allo staff del Settore abbiamo pensato subito al quartiere di Borgo Loreto in quanto, in ambito cittadino, dispone di poche aree dedicate alla pratica sportiva e ricreativa libera e all’aperto. Il progetto è stato valutato positivamente e Regione Lombardia ha premiato la progettualità. L’auspico è che possa essere un luogo di aggregazione, di divertimento per i più giovani e che venga rispettato come area rinnovata e rigenerata che valorizza l’intero quartiere”.

