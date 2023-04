Taglio del nastro nella mattinata di domenica al parco Rita Levi Montalcini, tornato ad essere pienamente fruibile dopo un periodo di chiusura per consentire di effettuare un intervento di riqualificazione, con un investimento da parte del Comune di circa 100mila euro. “I quartieri sono lì dove le persone vivono e bisogna riservare un’attenzione importante ai luoghi dove le persone possono incontrarsi, dove i bambini possono giocare, dove poter fare sport all’aria aperta” commenta il sindaco, Gianluca Galimberti, presente all’inaugurazione insieme agli assessori Luca Zanacchi e Barbara Manfredini. “Bisogna aiutare la comunità a crescere, creando luoghi dove le persone possano incontrarsi e stare insieme”.

Importanti gli interventi effettuati, come ha sottolineato l’assessore Zanacchi: “Abbiamo incrementato le alberature nell’area verde, con la messa a dimora di 18 piante, dotate di impianto di irrigazione. A differenza del consueto, quest’ultimo non è interrato, ma di tipo aereo: una scelta ecologica, ma anche di risparmio economico”. Degna di nota anche “la realizzazione di una nuova area fitness con attrezzi posizionati su stazioni in pavimentazione antitrauma drenante”, nonché “il nuovo arredo urbano, in plastica riciclata, e i nuovi camminamenti”.

Sono stati infine effettuati anche interventi di sistemazione del prato con la risemina in tutte le aree interessate dai lavori. “E’ un bellissimo giardino nel cuore della città, su cui si affacciano molti palazzi, e speriamo che venga utilizzato dai giovani e dalle famiglie” conclude l’assessore.

Grande la soddisfazione anche da parte del Comitato di quartiere, ma con qualche ombra: “Come Comitato di Quartiere siamo molto soddisfatti nel vedere questa bella opera effettuata e finita” sottolinea il presidente Fabio Lodigiani. “Lo dico però con un po’ di rammarico perché qui ci sono delle problematiche irrisole, a partire dalla frequentazione del parco: tante le segnalazioni fatte dai residenti, a causa di schiamazzi e problemi creati da certi soggetti. Speriamo che la riqualificazione aiuti ad eliminare il problema”.

LaBos

© Riproduzione riservata