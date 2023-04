Si è conclusa ieri sera nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona la quinta edizione de “L’altra anima del violino”, rassegna promossa da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi che mostra il caleidoscopio sonoro degli strumenti ad arco. In scena la violinista ucraina Anastasiya Petryshak, profondamente legata alla città di Stradivari, insieme al pianista Lorenzo Meo, con cui ha appena inciso l’album ‘Ange Terrible’ (‘Angelo Terribile’) incentrato sulle pagine di compositori francesi che hanno conosciuto la guerra.

Proprio la ‘Sonata n.3’ di Debussy presente nel disco ha dato il via al concerto, un’opera intessuta di chiaroscuri eseguita con intensità dai due artisti che hanno già proposto insieme oltre un centinaio di concerti. L’intesa risulta evidente, ancor più nella ripresa: il concerto è stato temporaneamente interrotto dopo il primo brano a causa del malore di una persona in sala, che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118; una situazione complessa da gestire anche per i musicisti, che rientrati in scena una volta ultimati i soccorsi hanno ripreso con delicatezza l’esecuzione, mantenendo la concentrazione che ha trasportato il pubblico nella magia delle note di Saint-Saëns.

In chiusura un pezzo di John Corigliano, compositore americano premio Oscar che ha firmato la colonna sonora del film ‘Il violino rosso’ girato in parte a Cremona. Alla città del torrazzo Petryshak ha rivolto un accorato saluto, ricordando gli anni trascorsi all’Accademia Stauffer come giovane e talentuosa allieva del Maestro Accardo e le audizioni al Museo del Violino con gli strumenti storici della collezione. Non sono mancati numerosi bis fra cui ‘Melody’ del compianto autore ucraino Myroslav Skoryk, che nell’intenzione della violinista rappresenta un messaggio di speranza e pace nel periodo storico di conflitti che stiamo vivendo.

© Riproduzione riservata