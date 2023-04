Vbc Casalmaggiore – Wash4Green Pinerolo 1-3 [17-25; 18-26; 21-25; 19-25]

Vbc: Scola, Dimitrova (K) 24, Melandri 18, Lohuis 6, Frantti 8, Perinelli 5, Mangani, Malual, Piva 5, Sartori 1, Carlini 3, Braga L. (L), Braga E..

All. Pistola-Tettamanti.

Pinerolo: Prandi 5, Carletti 4, Gray 11, Akrari 16, Ungureanu 7, Grajber 9, Moro (L), Zago 28, Bussoli, Bortoli, Renieri.

All. Marchiaro-Naddeo.

Schiacciante sconfitta per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che ha perso 3-1 contro una Pinerolo combattiva e motivata, che giocava per la salvezza. Dal canto loro, le rosa, orfane per la seconda partita consecutiva del libero Chiara De Bortoli, non sono riuscite a concretizzare il proprio gioco e hanno commesso errori un po’ in tutti i fondamentali. Un risultato che mette in discussione il sesto posto in classifica: ora la Vbc è tallonata da Busto Arsizio, che con la vittoria di sabato contro Cuneo per 3-1 si è portata ad un solo punto dalle rosa. Resta da capire come si muoverà Bergamo, che dovrà affrontare Scandicci domenica sera, e che potrebbe raggiungere la formazione casalasca in caso di vittoria.

